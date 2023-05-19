Лэмпард: прямо сейчас «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард похвалил ближайшего соперника в чемпионате Англии, «Манчестер Сити», рассказав, что пытался заполучить нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, когда тот ещё выступал за «Зальцбург».

«Я не знаю, является ли «Манчестер Сити» величайшей командой в истории, но у них фантастическая команда уже довольно продолжительное время. Их сила — в стабильности. В этом смысле они приближаются к тому уровню, когда можно говорить о статусе величайшей команды. Когда они находятся в такой форме, как сейчас, никто добровольно не захочет выйти против них. Я думаю, что на данный момент они лучшая команда в мире.

Холанд? Я очень уважаю этого игрока. Пытался пригласить его в «Челси», когда был тренером синих в прошлый раз. Очень хотел заполучить его, но, очевидно, это не могло произойти. Уровень Холанда был очевиден уже в то время, когда мы играли против его «Зальцбурга». Я люблю наслаждаться игрой футболистов такого уровня. Конечно, нужен специальный план, рабочая идея для нейтрализации Холанда, но футболисты такого уровня могут сделать что угодно в любой момент игры», – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на своём поле сыграет с «Челси», состоится в воскресенье, 21 мая. «Горожане» возглавляют таблицу, набрав 85 очков в 35 матчах, и могут досрочно завоевать титул, если обыграют синих. «Челси» занимает 11-е место (43).