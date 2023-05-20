«Локомотив» поздравил Евсеева с возвращением на «родную арену» перед матчем с «Факелом»

Московский «Локомотив» в своём официальном телеграм-канале поздравил главного тренера воронежского «Факела» Вадима Евсеева с возвращением на домашний стадион железнодорожников.
Евсеев играл за «Локомотив» с 2000 по 2007 год. Всего бывший защитник сыграл за московскую команду 220 матчей, забил 25 голов и сделал 17 результативных передач. Вместе с железнодорожниками Евсеев выиграл пять трофеев, дважды став чемпионом России.
Матч «Локомотива» и «Факела» в 28-м туре РПЛ состоится сегодня, 20 мая. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 27 матчей. «Факел» находится на 12-й строчке, заработав 27 очков.
- 20 мая 2023
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