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«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 20 мая, в матче 37-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте (Англия). Главным арбитром встречи назначен Крис Кавана (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
20 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Манчестере и завершился уверенной победой «МЮ» со счётом 3:0. Отличились Каземиро, Шоу и Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги, набрав 66 очков в 35 матчах. «Борнмут» располагается на 14-й строчке, заработав 39 очков по итогам 36 встреч.

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