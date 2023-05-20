Дмитрий Пятибратов: хочу увидеть красивый футбол, но «Факел» должен победить «Локомотив»

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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился ожиданиями от матча воронежцев с «Локомотивом» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 20 мая. Начало игры — в 14:00 мск.

«Я пришёл поболеть за «Факел». Хочу увидеть красивый футбол, поддержать любимую команду. «Факел» сегодня должен победить «Локомотив».

Не буду давать оценок новому тренеру. Сейчас важно набирать очки. То, что команда выигрывает — это круто. Команда в хорошем состоянии подошла к концу чемпионата, сражается и бьётся. Всё замечательно», — передаёт слова Пятибратова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 27 матчей. «Факел» находится на 12-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (65).