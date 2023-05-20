Саудовская Аравия инвестирует $ 200 млн в футбол Африки, чтобы провести ЧМ-2030

Правительство Саудовской Аравии ведёт переговоры с Конфедерацией африканского футбола (CAF) о спонсорской сделке в размере $ 200 млн. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, инвестиции саудовцев направлены на то, чтобы добиться поддержки африканских федераций на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2030 года.

CAF планирует организовать турнир из 24 команд континента, который должен способствовать повышению популярности африканских команд в мире и увеличению доходов. Старт этого турнира отложен до сезона-2024/2025, а в следующем году будет запущена его мини-версия из восьми клубов. Тогда же будет заключено спонсорское соглашение с Саудовской Аравией.

Саудовская Аравия хочет провести чемпионат мира 2030 года совместно с Грецией и Кипром, чтобы обойти запрет ФИФА на проведение мирового первенства в одном регионе в течение восьми лет более одного раза. В 2022 году чемпионат мира прошёл в Катаре.