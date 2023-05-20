Саудовская Аравия инвестирует $ 200 млн в футбол Африки, чтобы провести ЧМ-2030

Правительство Саудовской Аравии ведёт переговоры с Конфедерацией африканского футбола (CAF) о спонсорской сделке в размере $ 200 млн. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, инвестиции саудовцев направлены на то, чтобы добиться поддержки африканских федераций на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2030 года.
CAF планирует организовать турнир из 24 команд континента, который должен способствовать повышению популярности африканских команд в мире и увеличению доходов. Старт этого турнира отложен до сезона-2024/2025, а в следующем году будет запущена его мини-версия из восьми клубов. Тогда же будет заключено спонсорское соглашение с Саудовской Аравией.
Саудовская Аравия хочет провести чемпионат мира 2030 года совместно с Грецией и Кипром, чтобы обойти запрет ФИФА на проведение мирового первенства в одном регионе в течение восьми лет более одного раза. В 2022 году чемпионат мира прошёл в Катаре.
- 20 мая 2023
-
15:44
-
15:40
-
15:33
-
15:32
-
15:27
-
15:21
-
15:19
-
15:16
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:49
-
14:43
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:16
-
14:16
-
14:15
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:48
-
13:48
-
13:46
-
13:33
-
13:33
-
13:30
-
13:30
-
13:12
-
13:10
-
13:00
-
12:48