«Факел» впервые проиграл и пропустил гол при Вадиме Евсееве
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Воронежский «Факел» проиграл московскому «Локомотиву» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с минимальным счётом 0:1. Это поражение стало для воронежцев первым при главном тренере Вадиме Евсееве.
Евсеев возглавил «Факел» несколько недель назад. До этого в нынешнем сезоне специалист работал с ярославским «Шинником» в Первой лиге. С воронежцами Евсеев обыграл «Пари Нижний Новгород» (1:0) и «Ростов» (2:0). Уступив «Локомотиву», «Факел» потерпел первое поражение при новом тренере и впервые пропустил гол.
После 28 сыгранных матчей в активе «Факела» 27 набранных очков. Воронежцы занимают 12-е место в турнирной таблице, однако могут опуститься в зону стыковых матчей, если «Крылья Советов» в своём матче обыграют «Урал».
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