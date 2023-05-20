Нагорных: хотим, чтобы молодые и талантливые российские футболисты играли в «Локомотиве»
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о молодых игроках команды.
«Мы хотим, чтобы молодые талантливые российские игроки играли в «Локомотиве», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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