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Нагорных: хотим, чтобы молодые и талантливые российские футболисты играли в «Локомотиве»

Нагорных: хотим, чтобы молодые и талантливые российские футболисты играли в «Локомотиве»
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о молодых игроках команды.

«Мы хотим, чтобы молодые талантливые российские игроки играли в «Локомотиве», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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