Давид де Хеа — обладатель «Золотой перчатки» АПЛ

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выиграл приз «Золотая перчатка» английской Премьер-лиги по итогам сезона-2022/2023. Голкипер «красных дьяволов» получит эту награду единолично.
К настоящему моменту Давид де Хеа провёл 16 матчей в английской Премьер-лиге «всухую». У ближайшего преследователя — Алисона Беккера из «Ливерпуля» — 14 таких игр.
В субботу, 20 мая, мерсисайдцы принимают дома «Астон Виллу» в рамках 37-го тура АПЛ. На 27-й минуте подопечные Юргена Клоппа пропустили гол. «Ливерпулю» в нынешнем сезоне осталось провести один матч в рамках АПЛ, без учёта игры с «Астон Виллой», поэтому их бразильский голкипер не сможет превзойти достижение де Хеа.
Ранее в своей карьере испанский вратарь «дьяволов» уже получал «Золотую перчатку». Случилось это в сезоне-2017/2018. Алисон выигрывал этот приз дважды — в сезоне-2018/2019 и в кампании-2021/2022.
- 20 мая 2023
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