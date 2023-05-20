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«Герта» вылетела из Бундеслиги. До матчей последних туров клуб возглавлял Сандро Шварц

Берлинская «Герта» покинула высший немецкий дивизион, набрав 26 очков по итогам 33 матчей. До середины апреля главным тренером «Герты» был экс-наставник московского «Динамо» Сандро Шварц.

Берлинская команда сыграла вничью с «Бохумом» (1:1) в матче 33-го тура Бундеслиги и лишилась даже математических шансов на сохранение прописки.

Теперь «Герту», находящуюся на 18-м месте в таблице, от спасительной 16-й строчки отделяет пять очков за один матч до конца чемпионата.

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи сменил на этом посту бывшего наставника московского «Динамо» Сандро Шварца. Случилось это в середине апреля. 44-летний Шварц был уволен на следующий день после поражения от «Шальке» (2:5) в матче 28-го тура Бундеслиги.

С тех пор берлинский клуб провёл пять матчей в рамках чемпионата Германии, одержал одну победу, трижды проиграл и одну встречу свёл вничью.