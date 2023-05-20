«Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» с минимальным счётом в матче АПЛ

Сегодня, 20 мая, прошёл матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед», встречу принимал стадион «Виталити» (Борнмут). Обслуживала игру судейская бригада во главе с Крисом Каваной.
Счёт в игре на девятой минуте встречи открыл полузащитник «красных дьяволов» Каземиро. После заброса Кристиана Эриксена в штрафную «Борнмута» мяч отскочил к бразильцу, и тот роскошным ударом через себя поразил ворота соперника.
Гол бразильца стал победным, больше команды не забивали. «Манчестер Юнайтед», таким образом, одержал победу над «Борнмутом» с минимальным счётом.
К настоящему моменту «Ман Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 69 очков после 36 проведённых матчей. «Борнмут» — 14-й, у «вишенок» в активе 39 очков.
- 20 мая 2023
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