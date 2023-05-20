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«Неуважение». Вратарь «Динамо» Лещук раскритиковал Йокановича

«Неуважение». Вратарь «Динамо» Лещук раскритиковал Йокановича
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал бывшего главного тренера бело-голубых Славишу Йокановича за то, как он покинул московский клуб.

«Мы узнали из СМИ, что Йоканович ушёл. С нами никто не общался. К нам в раздевалку никто не заходил. Было написано в чат одно сообщение: «Я ухожу».

Это неуважение к игрокам — мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу. Видимо, у них претензии к нам», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

Об уходе Йокановича из «Динамо» стало известно ранее на этой неделе. Вчера, 19 мая, московский клуб официально объявил, что сербский специалист покинет команду, а исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначили 32-летнего специалиста Павла Алтапова.

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