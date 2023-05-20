«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: хозяева вышли вперёд благодаря голу Авонийи

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В матче 37-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

На 19-й минуте матча форвард «Ноттингема» Тайво Авонийи вывел свою команду вперёд – 1:0.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Арсенал» дома разгромил «Ноттингем» со счётом 5:0. Голами в составе «канониров» отмечались Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор, Томас Парти и Рейсс Нелсон (дважды).

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 81 очко после 36 матчей. «Ноттингем» находится на 16-й строчке, заработав 37 баллов. Лидирует «Манчестер Сити», имея 85 очков в активе.