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«Арсенал» проиграл «Ноттингему» и лишился шансов на чемпионский титул

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Матч закончился минимальной победой «Ноттингема» со счётом 1:0.

На 19-й минуте игры форвард хозяев Тайво Авонийи вывел свою команду вперёд – 1:0. Этот гол стал единственным в матче.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Арсенал» дома разгромил «Ноттингем» со счётом 5:0. Голами в составе «канониров» отмечались Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор, Томас Парти и Рейсс Нелсон (дважды).

«Арсенал» лишился шансов на чемпионский титул. Команда занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Канониры» набрали 81 очко после 37 матчей и отстают на четыре балла от «Манчестер Сити».

«Ноттингем» находится на 16-й строчке, заработав 37 баллов.