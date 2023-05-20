Анчелотти — о поражении от «Манчестер Сити» в ЛЧ: болезненно, но это полуфинал
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Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступления своей команды в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. «Реал», напомним, завершил выступления в этом турнире на стадии 1/2 финала, потерпев поражение от «Манчестер Сити» (1:5 по сумме двух матчей).
«Болезненное поражение, но давайте не забывать, что это был полуфинал, а не 1/8 финала или групповой этап. Соперник был лучше и заслужил победу, с чем мы их и поздравляем, поскольку таковы ценности этого клуба», — цитирует Анчелотти издание Diario Sport.
Мадридский «Реал» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв «Манчестер Сити» в полуфинале. В прошлом сезоне испанский клуб Лигу чемпионов выиграл, одержав победу в финале над «Ливерпулем» (1:0).
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