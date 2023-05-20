Клопп — об 1:1 с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» будет сражаться в Лиге Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:1).
«Как на матч с «Астон Виллой» ни посмотри, такой результат расстраивает. Мы устроили настоящую борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, но соперники набрали больше очков. Хотелось бы, чтобы интрига сохранилась до следующей недели, но мы не смогли этого сделать.
Будем бороться в Лиге Европы. Сделаем этот турнир своим. Я не настолько избалован. То, что мы завоевали путёвку в этот турнир, само по себе достижение, ведь у нас серьёзные соперники. Это сложно, но мы справились. Давайте посмотрим, что мы сможем там сделать», — цитирует Юргена Клоппа BBC.
Сейчас «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков в 37 матчах. За тур до конца чемпионата мерсисайдцы отстают от расположившегося на четвёртой строчке «Манчестер Юнайтед» на три очка.
- 20 мая 2023
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