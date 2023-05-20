«Боруссия» Дортмунд станет чемпионом, если выиграет два матча
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Дортмундская «Боруссия» выиграет чемпионский титул, если наберёт шесть очков в оставшихся двух матчах Бундеслиги.
Сегодня, 20 мая, мюнхенская «Бавария» уступила «Лейпцигу» в матче 33-го тура Бундеслиги со счётом 1:3. «Быки», пропустив гол на 25-й минуте, во втором тайме забили трижды и вырвали победу.
На текущий момент у «Баварии» в активе 68 очков после 33 сыгранных матчей — у «Боруссии» Дортмунд на один балл меньше при игре в запасе.
Если «шмели» выиграют свои следующие — и последние — два матча в чемпионате Германии, то они станут чемпионами страны. Играть «Боруссии» с «Аугсбургом» (21 мая) и «Майнцем» (27 мая).
В последний раз клуб из Дортмунда выигрывал чемпионский титул в сезоне-2011/2012, когда командой руководил Юрген Клопп.
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