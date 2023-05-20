Каррагер: «Ман Сити» оформит требл, они фавориты в матчах с «Интером» и «Ман Юнайтед»

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что «Манчестер Сити» выиграет три трофея в этом сезоне.

«Так и будет, как мне кажется. «Сити» — главные фавориты в матчах с «Интером» и «Манчестер Юнайтед». Такое ощущение, что «горожане» каждый год близки к треблу. Пеп Гвардиола установил очень высокую планку, с другим тренером они не достигли бы таких высот.

На мой взгляд, его влияние является решающим. Будет ли у других клубов хоть какая-то вера в то, что они смогут бросить вызов «Манчестер Сити»? На данный момент они находятся на совершенно другом уровне. Прямо сейчас не играет с первых минут Фил Фоден — игроками такого уровня обладают «горожане». В этом заключается разница между ними и «Арсеналом», — цитирует Каррагера BBC.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Интером». Игра пройдёт в Стамбуле 10 июня. В финале Кубка Англии «горожане» встретятся с «Ман Юнайтед». Случится это 3 июня.