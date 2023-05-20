Каррагер: «Ман Сити» оформит требл, они фавориты в матчах с «Интером» и «Ман Юнайтед»

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что «Манчестер Сити» выиграет три трофея в этом сезоне.
«Так и будет, как мне кажется. «Сити» — главные фавориты в матчах с «Интером» и «Манчестер Юнайтед». Такое ощущение, что «горожане» каждый год близки к треблу. Пеп Гвардиола установил очень высокую планку, с другим тренером они не достигли бы таких высот.
На мой взгляд, его влияние является решающим. Будет ли у других клубов хоть какая-то вера в то, что они смогут бросить вызов «Манчестер Сити»? На данный момент они находятся на совершенно другом уровне. Прямо сейчас не играет с первых минут Фил Фоден — игроками такого уровня обладают «горожане». В этом заключается разница между ними и «Арсеналом», — цитирует Каррагера BBC.
В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Интером». Игра пройдёт в Стамбуле 10 июня. В финале Кубка Англии «горожане» встретятся с «Ман Юнайтед». Случится это 3 июня.
- 20 мая 2023
-
23:19
-
23:14
-
23:04
-
23:04
-
23:01
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:38
-
22:27
-
22:22
-
22:15
-
22:09
-
22:07
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:57
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:33
-
21:31
-
21:31
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:18
-
21:09
-
21:07
-
21:06
-
21:00
-
20:59