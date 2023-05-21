Рашид Рахимов ответил на вопрос о трансферах «Рубина» после выхода в РПЛ
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос об изменениях в летнее трансферное окно после выхода команды в Российскую Премьер-Лигу.
«Изменения летом? Надо понимать, что мы видим каких-то игроков. Хотим их приобрести. Но из-за ситуации, которая складывается, они могут к нам не поехать. Однако те команды, которые выходят, должны по составу поменяться процентов на 60–70. Усиление нужно нам, нужно «Балтике». Приобрести качество всегда тяжело. Но мы это прекрасно понимаем», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Рубин» гарантировал себе выход в Российскую Премьер-Лигу после того, как обыграл калининградскую «Балтику» (1:0) в матче 32-го тура Мелбет Первой лиги.
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