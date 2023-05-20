Главный тренер «Рубина» Рахимов поздравил «Балтику» с выходом в РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поздравил калининградскую «Балтику» с выходом в Российскую Премьер-Лигу.
«Балтика»? Я не могу оценить игру соперника. Это не моё дело. Я не желаю, чтобы они вылетели. Посмотрите, какой стадион! Я здесь был, когда они открывались. Я поздравляю город и команду», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
20 мая «Рубин» обыграл «Балтику» в матче 32-го тура Первой лиги со счётом 1:0 и единолично возглавил турнирную таблицу, набрав 65 очков. «Балтика» находится на втором месте с 64 баллами.
Для калининградской команды поражение от «Рубина» стало вторым в этом сезоне. «Балтика» обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу 19 мая благодаря ничьей в матче между «Акроном»и «Аланией".
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