«Не зря называют лучшей лигой мира». Игнашевич рассказал о специфике ФНЛ

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о специфике ФНЛ по завершении матча 32-го тура Первой лиги с «Рубином» (0:1).

«Что значит «волчьи законы»? Как в джунглях. Каждый сам за себя. В этой лиге не до экспериментов. Если не выполняешь задачу — тебя увольняют. 14 отставок. Не зря называют лучшей лигой мира. Суровые автобусы, поезда. Иногда добираться сутки-двое.

Возможно, футболисты не так одарены физически, как в Премьер-Лиге. Так что к этой специфике нужно привыкнуть. И выплывать. В этой лиге нам нужны были молодые, злые футболисты. Плюс опытные.

А не для того, чтобы пришли зарабатывать деньги. С мотивацией. У нас собрался такой коллектив. Очень приятно было работать», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.