Сергей Игнашевич рассказал о роли 69-летнего тренера Ткаченко в «Балтике»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал о роли своего 69-летнего ассистента Леонида Ткаченко.
«Ткаченко – мой помощник. По сути второй главный тренер. У него нет отдельного участка в работе. Но он всегда с командой. Помогал на скамейке, в раздевалке, его роль бесценна. Такой человек нужен. Он опытный наставник, дедушка, который подойдёт и поддержит.
Останется ли в РПЛ? Надеюсь на это», – передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В субботу, 20 мая, калининградцы проиграли «Рубину» со счётом 0:1 и позволили казанцам выйти на первое место в турнирной таблице Мелбет Первой Лиги.
Несмотря на это, «Балтика» вышла в Российскую Премьер-Лигу впервые спустя 25 лет.
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