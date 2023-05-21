Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Игнашевич рассказал о роли 69-летнего тренера Ткаченко в «Балтике»

Сергей Игнашевич рассказал о роли 69-летнего тренера Ткаченко в «Балтике»
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал о роли своего 69-летнего ассистента Леонида Ткаченко.

«Ткаченко – мой помощник. По сути второй главный тренер. У него нет отдельного участка в работе. Но он всегда с командой. Помогал на скамейке, в раздевалке, его роль бесценна. Такой человек нужен. Он опытный наставник, дедушка, который подойдёт и поддержит.

Останется ли в РПЛ? Надеюсь на это», – передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В субботу, 20 мая, калининградцы проиграли «Рубину» со счётом 0:1 и позволили казанцам выйти на первое место в турнирной таблице Мелбет Первой Лиги.

Несмотря на это, «Балтика» вышла в Российскую Премьер-Лигу впервые спустя 25 лет.

Материалы по теме
«В Первой лиге волчьи законы». Игнашевич прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023