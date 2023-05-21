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«Барселона» впервые за 32 года проиграла «Реалу Сосьедад» на «Камп Ноу»

«Барселона» впервые за 32 года проиграла «Реалу Сосьедад» на «Камп Ноу»
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«Барселона» впервые с 1991 года потерпела домашнее поражение в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад», сообщает Marca. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Напомним, «Барселона» досрочно оформила чемпионство в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (4:2).

После матча с «Реалом Сосьеад» «Барселоне» вручили кубок за победу в чемпионате Испании. Каталонский клуб выиграл чемпионат Испании в 27-й раз.

После 35 туров «Барселона» набрала 85 очков и опережает «Реал», который занимает второе место, на 14 очков.
В следующем туре «Барселона» встретится с «Вальядолидом». Матч состоится 23 мая в Вальядолиде, начало – 23:00 мск.

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