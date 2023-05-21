Владелец «Наполи» прокомментировал слухи об уходе Спаллетти

Аурелио Де Лаурентис, являющийся владельцем итальянского «Наполи», высказался о возможном уходе из команды главного тренера Лучано Спаллетти.

«Конечно же, будет лучше, если он останется, но свобода — это несравненное и бесценное благо, я не могу никому подрезать крылья, так же как никто не должен подрезать крылья мне. Главное — быть благодарным. И тому, кто дал, и тому, кто получил», — приводит слова Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.

Cообщалось, что у 64-летнего итальянского специалиста испортились отношения с владельцем клуба. Ранее контракт со Спаллетти автоматически продлился до 2024 года, но Де Лаурентис хотел предложить тренеру более длительное соглашение, однако Лучано настроен на уход из клуба.

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