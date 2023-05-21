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Причиной трагедии в Сальвадоре могли стать поддельные билеты

Причиной трагедии в Сальвадоре могли стать поддельные билеты
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Сегодняшней ночью в столице Сальвадора произошла трагедия во время одного из матчей местного чемпионата. Произошла давка на стадионе «Кускатлан» среди болельщиков во время встречи команд «Альянца» и ФАС в рамках четвертьфинала финальной части турнира. Инцидент произошёл в столице государства — Сан-Сальвадоре. Причиной трагедии могли стать поддельные билеты, сообщает Readovka.

Полиция не пускала болельщиков с фальшивыми билетами. В итоге полиция, чтобы остановить фанатов, применила слезоточивый газ, после чего и началась давка и паника.

Сейчас в госпиталях находятся по меньшей мере 100 человек, пострадали ещё 500.

По последним данным, известно уже о 12 погибших из-за инцидента.

Прокуратура уже начала расследование в плотном контакте с обоими клубами. Все аварийные бригады мэрии города работают, чтобы защитить жизнь граждан.

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