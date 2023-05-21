В Сальвадоре произошла массовая давка на стадионе, сотни человек попали в госпиталь

Этой ночью в столице Сальвадора произошла трагедия во время одного из матчей местного чемпионата, сообщает MASH. Произошла давка на стадионе «Кускатлан» среди болельщиков во время встречи команд «Альянца» и ФАС в рамках четвертьфинала финальной части турнира. Инцидент произошёл в столице государства — Сан-Сальвадоре.

Сообщается, что уже девять человек стали жертвами трагедии, сотни человек находятся в больницах.

Игроки футбольных команд помогали фанатам выбраться из-под давки. Матч был отменён, полиция занимается эвакуацией людей.

Игроки команд помогают болельщикам спастись от давки Фото: Социальные сети TDTV

Прокуратура уже начала расследование в плотном контакте с обоими клубами. Все аварийные бригады мэрии города работают, чтобы защитить жизнь граждан.

Одной из причин события стало то, что болельщики сбили входные ворота, тем самым спровоцировав давку.