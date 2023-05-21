Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Сальвадоре произошла массовая давка на стадионе, сотни человек попали в госпиталь

В Сальвадоре произошла массовая давка на стадионе, сотни человек попали в госпиталь
Аудио-версия:
Комментарии

Этой ночью в столице Сальвадора произошла трагедия во время одного из матчей местного чемпионата, сообщает MASH. Произошла давка на стадионе «Кускатлан» среди болельщиков во время встречи команд «Альянца» и ФАС в рамках четвертьфинала финальной части турнира. Инцидент произошёл в столице государства — Сан-Сальвадоре.

Сообщается, что уже девять человек стали жертвами трагедии, сотни человек находятся в больницах.

Игроки футбольных команд помогали фанатам выбраться из-под давки. Матч был отменён, полиция занимается эвакуацией людей.

Игроки команд помогают болельщикам спастись от давки

Игроки команд помогают болельщикам спастись от давки

Фото: Социальные сети TDTV

Прокуратура уже начала расследование в плотном контакте с обоими клубами. Все аварийные бригады мэрии города работают, чтобы защитить жизнь граждан.

Одной из причин события стало то, что болельщики сбили входные ворота, тем самым спровоцировав давку.

Материалы по теме
Причиной трагедии в Сальвадоре могли стать поддельные билеты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023