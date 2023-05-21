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«Встречались команды разного уровня». Тренер «Химок» Талалаев — о матче с «Ахматом»

«Встречались команды разного уровня». Тренер «Химок» Талалаев — о матче с «Ахматом»
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:3) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Абсолютно по делу проиграли. Встречались команды, на мой взгляд, разного уровня. Это показывает таблица. Первый тайм наша команда провела достаточно цельно, собранно. Единственная ошибка на своей половине поля, за которую поплатились контратакой и пропустили гол. Что касается самоотдачи, движений и стремлений ребят, в первом тайме — вопросов нет. Во втором — пришлось рисковать, перестроиться на более атакующую схему. Получили два гола со стандартов от «Ахмата», у которого сегодня проблемы с центральными защитниками.

Объективно по всем показателям мы сегодня мы уступаем «Ахмату». Обидно, что не смогли на запредельном желании, на стремлении, совершить невозможное, сохранять эту концентрацию достаточно долго. Похожий рисунок был на матче с «Локомотивом», то есть мы играем какое-то время, а когда становится тяжело, у ребят опускаются руки. Нужно время, чтобы изменить это. Нужно менять психологию игроков и играть до последней минуты. Вот моё видение. «Ахмат» с победой. Заслуженно. Идут на рекорд по месту и по очкам», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Химок».

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