Ташуев — о матче с «Химками»: могли ещё забить, главное — не дали ничего сопернику сделать

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о крупной победе над «Химками» (3:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Как справляемся с потерей игроков из-за травм? Мы по стилю стараемся много атаковать. Ребята были уверены в себе, несмотря на то что два выездных матча отняли много сил. Мы пытаемся сложить пазл, но он всё время нарушается. Нужно время. Понимаем, что будет тяжело, что нужно будет много двигаться и работать. Работу свою сделали, но Гбамбле получил повреждение, а у Конате рецидив старой травмы бедра. Сейчас у нас восстанавливаются Швец и Олейников. Надеюсь, что сможем компенсировать потери.

Ребята молодцы, могли ещё забить. Самое главное — не дали ничего сопернику сделать. У них не было моментов, был только один дальний удар. И это учитывая то, что у нас вместо центральных защитников играли крайние», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».