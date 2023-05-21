И. о. главного тренера «Динамо» ответил, как команда восприняла отставку Йокановича
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Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов ответил на вопрос, как команда восприняла отставку Славиши Йокановича.
«Как команда восприняла отставку Славиши Йокановича – было ли это потрясением или радостью? Какая может быть радость, если за результат мы все несём ответственность – начиная от персонала, заканчивая футболистами? Это была проблема не только Славиши Йокановича. Мы постарались полностью погрузить ребят в работу и концентрироваться на предстоящем матче», — приводит слова Алпатова официальный сайт «Динамо».
Вчера, 20 мая, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» победило «Торпедо» со счётом 3:0. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Арсен Захарян.
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