И. о. главного тренера «Динамо» ответил, как команда восприняла отставку Йокановича

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов ответил на вопрос, как команда восприняла отставку Славиши Йокановича.

«Как команда восприняла отставку Славиши Йокановича – было ли это потрясением или радостью? Какая может быть радость, если за результат мы все несём ответственность – начиная от персонала, заканчивая футболистами? Это была проблема не только Славиши Йокановича. Мы постарались полностью погрузить ребят в работу и концентрироваться на предстоящем матче», — приводит слова Алпатова официальный сайт «Динамо».

Вчера, 20 мая, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» победило «Торпедо» со счётом 3:0. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Арсен Захарян.