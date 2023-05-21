Скопинцев: Йокановичу стоило пожать руку ребятам из «Динамо». Может, торопился на рейс
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Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об уходе тренера Славиши Йокановича из клуба.
«Выдохнули. Нужен был глоток свежего воздуха. Ребята раскрепостились, тренер подсказал нюансы — в итоге всё вылилось в результат.
Уход Йокановича? Это часть профессии. Ты можешь покинуть команду в любой момент — это футбол. Не буду судить его за то, что он не попрощался с командой. Возможно, у него были на это свои мотивы. Хотя, конечно, стоило ребятам из «Динамо» пожать руку на прощание. Может, на рейс торопился. Мы же не знаем обстоятельств», — сказал Скопинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Йоканович покинул «Динамо» после поражения в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).
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