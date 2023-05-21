Скопинцев: Йокановичу стоило пожать руку ребятам из «Динамо». Может, торопился на рейс

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об уходе тренера Славиши Йокановича из клуба.

«Выдохнули. Нужен был глоток свежего воздуха. Ребята раскрепостились, тренер подсказал нюансы — в итоге всё вылилось в результат.

Уход Йокановича? Это часть профессии. Ты можешь покинуть команду в любой момент — это футбол. Не буду судить его за то, что он не попрощался с командой. Возможно, у него были на это свои мотивы. Хотя, конечно, стоило ребятам из «Динамо» пожать руку на прощание. Может, на рейс торопился. Мы же не знаем обстоятельств», — сказал Скопинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Йоканович покинул «Динамо» после поражения в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).