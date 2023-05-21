Кавазашвили: если «Спартак» сможет обыграть ЦСКА в дерби, то может считать сезон удачным

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые примут ЦСКА.

«Будет очень жёсткая и интересная игра. Никто не может знать, какой будет результат, но каждой из команд необходима победа, которая открывает дорогу ко второму месту. Для ЦСКА это будет замечательное достижение с приходом Федотова, а для «Спартака» победа будет оправдательным вердиктом за провал во второй части сезона. Остаётся одна игра, чтобы реабилитировать себя. Если «Спартак» сможет собраться и обыграть ЦСКА в дерби, то может считать сезон удачным», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.