Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил замены в матче с «Факелом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил замены в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).
«Надо обратить внимание на то, что у нас в составе и Погостнов достаточно молодой футболист, и Раков, и тот же Пиняев — несмотря на то что он уже достаточно большое количество времени играет, но он тоже молодой игрок. Они ещё совсем мальчишки. Безусловно, замены добавили изюминки, нестандартных действий. Соперник в позиционной обороне играл очень насыщенно. Нам было важно действовать не только за счёт передач и контроля, но и за счёт индивидуальных действий — кто сможет взять на себя инициативу, обыграть, сделать нестандартный ход. И выход Миранчука, и выход Ракова, и Пиняева в самом конце добавил нам креативности», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
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