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Виктор Мендес: у ЦСКА было желание бороться за чемпионство, но «Зенит» уже выиграл титул

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который начнётся в 16:30 мск.

«У ЦСКА было желание бороться за чемпионство, но «Зенит» уже выиграл титул. Сейчас боремся за серебряные медали в РПЛ. Думаю, до конца чемпионата сможем удержать вторую строчку», — сказал Мендес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России с участием этих команд проходил на стадионе армейцев и завершился результативной ничьей со счётом 2:2.

«Спартак» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков в 27 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 27 туров.