Матч с ЦСКА — решающий для Абаскаля. У тренера «Спартака» есть шанс «искупиться»

Сегодня «Спартак» проведёт важнейший матч сезона. Это кажется банальностью, потому что у дерби всегда особенный статус. Но у предстоящей игры с ЦСКА контекст глубже, чем обычно. И это в первую очередь касается Гильермо Абаскаля.

Абаскаля вознесли в ранг супертренера. Из-за этого весна вдвойне обидна

Абаскаль работает в «Спартаке» меньше года, но этот не самый продолжительный отрезок оказался максимально ярким и противоречивым. Причём он удобно делится на две части.

Осенью команда летала по полю и влюбляла в себя. Да, были проседания, и довольно болезненные. В конце августа и начале сентября «Спартак» проиграл три матча из четырёх, «сгорев» «Динамо», «Зениту» и «Ростову» — по сути, прямым конкурентам. Однако предыдущие результаты и последовавшие туры, в которых команда ни разу не проиграла и лишь дважды потеряла очки, позволили забыть о неудачах. Да и опять же особняком стояла сама игра. Абаскаль, несмотря на любовь к ротированию состава, сохранял постоянный баланс, а футболисты держались в отличной форме и не давали явных физических сбоев.

Гильермо Абаскаль с футболистами «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вторая часть — весна. «Спартак» начал радовать болельщиков на сборах, достаточно уверенно прошёл в Кубке России усилившийся «Локомотив». А дальше начались проблемы. Где-то, как в матче с «Ахматом», откровенно не везло, но списать всё на такие факторы невозможно. После возобновления сезона у команды в РПЛ всего три победы в 10 встречах — над «Факелом», «Торпедо» и «Краснодаром». Все — с разницей в один мяч и довольно валидольные. И ещё один «бонус» в виде вылета из Кубка от «Акрона», выступающего в Первой лиге.

Осенние результаты и игра «Спартака» вознесли Абаскаля в ранг супертренера. Конечно, его хвалили более чем заслуженно, но после ярких побед весенний провал стал обидным вдвойне. Замылился тот факт, что Абаскаль — молодой тренер, который в каждой игре учится. Иногда его решения приводят к успеху, а иногда случаются ошибки и потери очков.

Почему матч с ЦСКА — судьбоносный для Абаскаля

Нет, речь не о сохранении или потере работы. Есть ощущение, что осенние результаты дали Гильермо достаточный кредит доверия, чтобы он остался в клубе даже без Кубка и с финишем за пределами топ-3. Здесь уместнее говорить о болельщиках и финальном впечатлении от сезона.

Обоснований у тезиса выше сразу несколько. Первое — сугубо практичное. Победа над ЦСКА значительно увеличит шансы «Спартака» на третье место. Да, на данный момент красно-белые уступают «Ростову» по дополнительным показателям, но команде Валерия Карпина в этом туре предстоит тяжёлый выезд к «Краснодару». Расписание на остаток сезона тоже говорит за «Спартак»: пока «Ростов» будет рубиться с «Ахматом» (пятое место в РПЛ) и всё тем же ЦСКА, команда Абаскаля сыграет с «Пари НН» и «Крыльями Советов». Да, соперники нуждаются в очках, но явно уступают в уровне и форме всем перечисленным выше клубам.

Второе обоснование — очевидное. Дерби есть дерби, и за победу в таких матчах прощают многое. Третье — противостояние с Владимиром Федотовым. В воображаемом рейтинге тренеров РПЛ Абаскаль сначала был плюс-минус наравне с ним, потом на фоне положения в таблице поднялся выше, а весной рухнул. Если к зимней паузе «Спартак» опережал ЦСКА на семь очков, то сейчас отстаёт на четыре. И общественное мнение переменилось: больше хвалят уже Федотова (опять же, абсолютно по делу), а Абаскаль чуть ли не впервые в России сталкивается с критикой. Взять четыре очка с таким оппонентом (в первом круге была ничья) — отдельная мини-победа для Гильермо.

Наконец, четвёртое обоснование. Осенью «Спартак» на удивление стабильно брал очки там, где обязан по умолчанию. Но упомянутое проседание пришлось на большие матчи, и статистика команды против серьёзных соперников удручает. Убираем за скобки «Локомотив» и «Краснодар» и получаем такую картину: три очка при отсутствии побед в семи встречах с «Зенитом», ЦСКА, «Ростовом» и «Динамо». Есть, конечно, приятный разгром «Зенита» в Кубке, но его тоже принято рассматривать отдельно. Абаскалю нужно доказать способность брать своё в топ-матчах, и дерби с ЦСКА — последняя возможность в этом сезоне.

Вот и получается, что у Абаскаля есть шанс «искупиться» — закончить сезон красиво, несмотря на провальную весну. Ответить сразу на несколько вопросов и выжать максимум из нынешнего положения. Сможет ли? Узнаем совсем скоро.