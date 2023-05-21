«Крылья Советов» — «Урал»: Цыпченко удвоил преимущество хозяев на 52-й минуте

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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Крылья Советов» выигрывают со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 52-й минуте второй мяч самарцев забил нападающий Дмитрий Цыпченко.

На 45+4-й минуте счёт открыл защитник хозяев Гленн Бейл.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 30 очков после 27 матчей. «Крылья Советов» находятся на 13-й строчке, заработав 26 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).