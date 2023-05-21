В «Спартаке» ещё не приняли решения по возрождению «Спартака-2»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможном возрождении второй команды красно-белых.
«Решение по поводу возрождения «Спартака-2» или его невозрождения ещё не принято», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В мае 2022 года из-за сокращения бюджета и финансовых сложностей «Спартак» принял решение закрыть фарм-клуб, по итогам сезона-2021/2022 занявший седьмое место в Футбольной национальной лиге. Ранее появлялась информация о возможном возрождении «Спартака-2» и планах заявить команду во Вторую лигу на сезон-2023/2024.
«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 50 очков после 27 матчей.
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