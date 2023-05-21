«Крылья Советов» одержали первую домашнюю победу в РПЛ с октября 2022 года
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Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. «Крылья Советов» выиграли со счётом 3:0. Это первая домашняя победа команды с октября 2022 года.
Предыдущий раз самарцы выиграли дома в матче 15-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» — 2:1.
В матче с «Уралом» отличились Гленн Бейл, Дмитрий Цыпченко и Бенхамин Гарре (с пенальти).
«Крылья Советов» благодаря победе поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 28 матчей. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).
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