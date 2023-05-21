Гончаренко: наша сила только в характере и движении, которых нам не хватило

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий после поражения команды в матче 28‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:3).
«Не могу сказать, что соперник владел инициативой, потому что в первом тайме обе команды были активны. В первом тайме темп был очень невысокий. Наверное, это было нам на руку. Пропущенный мяч в конце первого тайма не очень хорошо на нас повлиял. Мы находимся в таком состоянии, что третий матч за неделю нам достаточно сложно проводить, но мы могли забить те моменты, которые были у Егорычева и Мишкича. Их нужно было реализовать, чтобы выйти на другой эмоциональный уровень. После того как ты пропускаешь, очень сложно приходится, теряется вера — и докатываем матч по инерции. Наша сила только в характере и движении, которых нам не хватило.
Замена Сиссе? Он смотрелся тяжеловато. В центре нужен перехват, движение, развороты атаки, то, чего нам не хватало в центре поля. Зона стыковых матчей? Каждый тур очень важен, — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».
- 21 мая 2023
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