«Брайтон» гарантировал себе участие в еврокубках впервые за время существования клуба

Завершился матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Брайтон» принимал дома «Саутгемптон». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:1. Таким образом, «чайки» гарантировали себе участие в еврокубках впервые за время существования клуба.
В следующем сезоне подопечные Роберто Де Дзерби сыграют либо в Лиге Европы, либо в Лиге конференций. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 61 очко. За тур до конца отрыв «Брайтона» от восьмого, не еврокубкового места – четыре очка.
Напомним, пятое и шестое место АПЛ попадают напрямую в групповой этап Лиги Европы, в то время как седьмое место принимает участие в квалификационном раунде Лиги конференций.
Ранее стало известно, что итальянский наставник «чаек» был номинирован на приз лучшему тренеру сезона английской Премьер-лиги.
- 21 мая 2023
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