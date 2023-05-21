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«Судьи начудили». Мостовой — о победе «Спартака» над ЦСКА

«Судьи начудили». Мостовой — о победе «Спартака» над ЦСКА
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Футбольный эксперт и бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой дал оценку судейству в матче 28-го тура, в котором красно-белые дома оказались сильнее ЦСКА (2:1). Напомним, игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Есть ощущение, что судьи переборщили. Непонятно, за что был удалён Роша. Роша — иностранец: он же не может на русском объяснить, что ему там Соболев показывал. Естественно, он подбегает и показывает, что ему демонстрировал Соболев. Судьи — ноль внимания. Потом просто показывают красную карточку Роше.

Судьи просто начудили. Роша просто хотел объяснить. Это однозначная ошибка Карасёва и бокового арбитра, который стоял в пяти шагах. Первого пенальти однозначно не было, поэтому здесь бригада арбитров сработала правильно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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