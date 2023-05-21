Арбитр Федотов отреагировал на отменённый гол «Спартака» в дерби

Бывший футбольный судья Игорь Федотов отреагировал на отменённый гол «Спартака» в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.
«Главный вопрос: где помощник Карасёва зафиксировал офсайд. Если он зафиксировал его на Соболеве, то это правильно. Он дождался окончания эпизода, поднял флаг – всё окей. Если он увидел офсайд на Игнатове, то это ошибка, так как он потерял линию атаки. И тогда «Спартак» забил чисто.
Я считаю, что он увидел его на Соболеве. Но VAR в любом случае не мог отменить решение помощника, так как тут у них не было 100% доказательств, что офсайда не было.
Что касается отменённого гола Заболотного, то тут помогает линия штрафной. Офсайд действительно был, всё верно», – сказал Федотов.
После первого тайма счёт в матче равный – 1:1. На гол хавбека ЦСКА Хесуса Медины точным ударом ответил форвард «Спартака» Квинси Промес.
- 21 мая 2023
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