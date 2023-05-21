Александр Соболев опубликовал в соцсетях пост сразу после победы над ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев обратился к подписчикам после победы в матче с ЦСКА в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

«2:1. Москва – красно-белая», — написал Соболев в своих социальных сетях.

Отметим, что Соболев был удалён судьёй Сергеем Карасёвым на 69-й минуте матча. Соболев показал неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши. Роша также получил красную карточку, поскольку повторил жест соперника, требуя для него удаления.

Благодаря данной победе московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.