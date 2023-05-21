Федотов: ЦСКА ни в одном компоненте не уступил «Спартаку» — один Медина мог забить три

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что армейцы могли обыграть «Спартак» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Атмосфера на стадионе? Не думаю, что это прибило. Как не хватало нам агрессивности? Один Медина мог 3 забить и 3 отдать.
Было много эпизодов, мы играли с достойной командой. Ни в одном компоненте мы не уступили. Был момент у Вани Облякова, когда начал улучшать момент, но не хватило реализации, о чём мы говорим», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Кацубеева.
В столичном дерби победу одержал «Спартак» со счётом 2:1. У армейцев отличился Хесус Медина, у красно-белых — Куинси Промес, оформивший дубль. По ходу игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил нападающего «Спартака» Соболева и защитника ЦСКА Рошу.
- 21 мая 2023
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