Федотов: ЦСКА ни в одном компоненте не уступил «Спартаку» — один Медина мог забить три

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что армейцы могли обыграть «Спартак» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Атмосфера на стадионе? Не думаю, что это прибило. Как не хватало нам агрессивности? Один Медина мог 3 забить и 3 отдать.

Было много эпизодов, мы играли с достойной командой. Ни в одном компоненте мы не уступили. Был момент у Вани Облякова, когда начал улучшать момент, но не хватило реализации, о чём мы говорим», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Кацубеева.

В столичном дерби победу одержал «Спартак» со счётом 2:1. У армейцев отличился Хесус Медина, у красно-белых — Куинси Промес, оформивший дубль. По ходу игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил нападающего «Спартака» Соболева и защитника ЦСКА Рошу.