Главный тренер ЦСКА Федотов объяснил, чего не хватило команде в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мы сегодня выглядели неплохо, по многим компонентам переигрывали, но единственная болезнь — не доиграли эпизоды. Но потом, что происходило, мне уже сложно объяснять.
Удаление Роши? Есть судейская бригада, VAR. Как с этим решением согласиться? Когда был очевидный неприличный жест со стороны футболиста, который увидели после паузы, судья был рядом. Вмешательство VAR в такой простой эпизод не требовалось. Боковой тоже всё видел.
Последней капли нам не хватает, где-то сыграть более хладнокровно. «Спартак» не удивил, мы готовились к матчу. В футбол играют изначально «11х11», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
- 21 мая 2023
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