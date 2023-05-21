Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Главный клоун в дерби, знакомьтесь!» Быстров выложил мем с Соболевым после матча с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал удаление нынешнего нападающего команды Александра Соболева в матче с ЦСКА, выложив с ним мем.

«Главный клоун в дерби, знакомьтесь!» — подписал фото Быстров.

Напомним, нападающий «Спартака» Александр Соболев получил красную карточку на 69-й минуте от арбитра Сергея Карасёва, который обслуживал матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – ЦСКА (2:1). Соболев показал неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши. Роша также получил красную карточку, поскольку повторил жест соперника, требуя для него удаления.

После этой победы московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.