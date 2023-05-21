«Поведение за гранью». Гендиректор ЦСКА — о скандальном жесте Соболева в дерби

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал скандальный жест нападающего «Спартака» Александра Соболева, который стал причиной для удаления.

«Есть Контрольно-дисциплинарный комитет, который в этой ситуации должен разобраться. Понятно, что это дерби и эмоции. Однако такое поведение, на мой взгляд, за гранью», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева, показавшего неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши, и самого Рошу, который повторил этот жест, требуя красной карточки для Соболева.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.