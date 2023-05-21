«Боруссия» разгромила на выезде «Аугсбург» и вернулась на первое место

Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Аугсбург» на своём поле принимал дортмундскую «Боруссию». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Удаление центрального защитника хозяев Феликса Удуохая на 38-й минуте облегчило задачу «шмелям», которые забили три безответных гола во втором тайме. Дубль оформил французский нападающий гостей Себастьян Аллер, третий мяч в компенсированное время провёл Юлиан Брандт.

«Боруссия» набрала 70 очков в 33 матчах и обошла «Баварию», вернувшись на первую строчку турнирной таблицы немецкой Бундеслиги за один тур до конца сезона. Осечка мюнхенцев в домашнем матче с «Лейпцигом» (1:3) может стоить им титула, отставание от лидера составляет два очка. В активе «Аугсбурга» осталось 34 очка, команда занимает 14-е место.