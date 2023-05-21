«Челси» не вёл предметные переговоры с «Ювентусом» по Влаховичу – Романо

На данный момент представители лондонского «Челси» не вели предметные переговоры с «Ювентусом» по трансферу нападающего Душана Влаховича, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, серб – один из немногих нападающих, которых ценят и за которым наблюдают в «Челси», но никаких предложений по игроку лондонцы не делали.
Сообщается, что «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» готовы в любой момент вступить в борьбу за подписание нападающего туринцев с «Челси».
В текущем сезоне на счету Влаховича 41 матч за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.
Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн. Ранее агент Влаховича подтвердил интерес к своему клиенту со стороны трёх европейских топ-клубов.
Ранее ESPN сообщал о предложении «Челси» для «Ювентуса» в размере € 80 млн за сербского форварда. Отмечалось, что сам Влахович склоняется именно к переходу в лондонский клуб.
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