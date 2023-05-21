Карпин: после десятой минуты при счёте 0:2 было больше эмоций, чем разума

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 28‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).
«Разочарование больше от первых минут прежде всего, а не от игры. Потом уже понятно, что после десятой минуты счёт 0:2, всё нарушается, хочется отыграться. Уже больше эмоций, чем разума. Если по горячим следам попытаться проанализировать, что произошло в первые 10 минут? Думаю, что никто не сможет это отменить. Замена Мелехина? И игровые действия полностью не удовлетворяли, и жёлтая карточка. В любой момент может получить вторую карточку. Решили не рисковать.
Остальные замены? Должны были привнести свежесть. Атакующие игроки много работали. Свежести во втором тайме не хватало. Отсутствие Осипенко и Комличенко? Не считал бы это основным фактором поражения, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня состоялся матч 28-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» принимал на своём поле «Ростов». Матч завершился разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0.
- 21 мая 2023
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