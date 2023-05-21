«Краснодар» в родных стенах разгромил «Ростов»

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал на своём поле «Ростов». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч завершился разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0.
Краснодарцы забили два быстрых мяча уже к десятой минуте матча. Сперва на третьей минуте отличился полузащитник «быков» Алексей Ионов, а уже через семь минут свой гол забил форвард Джон Кордоба.
На 29-й минуте «Краснодар» провёл вынужденную замену: вместо Кордобы на поле появился молодой форвард Александр Кокшаров. Уже спустя четыре минуты он сумел отличиться. Матч так и завершился – 3:0.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 46 очков в 28 матчах. «Ростов» находится на четвёртом месте с 50 очками. Лидирует «Зенит», у сине-бело-голубых 66 очков. Санкт-петербургская команда досрочно стала чемпионом страны.
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