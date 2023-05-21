Роберт Левандовски отреагировал на поздравление российских фанатов от Бальде и Роберто

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал поздравление от Алекса Бальде и Серхи Роберто с завоеванием чемпионского титула, адресованное российским болельщикам сине-гранатовых. Ранее к польскому форварду обратились разгневанные представители донецкого «Шахтёра», попросившие разобраться в ситуации.

«Об этой записи я узнал через некоторое время и, мягко говоря, был очень удивлён. Я спросил клуб об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, обладающими правами на трансляцию Ла Лиги.

В таких ситуациях часто даже не знаешь, с кем разговариваешь. Конечно, это не оправдание, потому что о чём-то явно не позаботились, и в результате получилось очень плохо. Насколько мне известно, клуб намерен предпринять какие-то действия в ответ на эту ситуацию», – цитирует Левандовски польский ресурс Interia Sport.

Напомним, ранее вышел ролик от «Барселоны», в котором игроки поздравили фанатов клуба по всему миру с завоеванием чемпионского титула. К российским болельщикам обратились Алекс Бальде и Серхи Роберто.